A Hungria escolhe este domingo um novo governo. O primeiro-ministro Viktor Orbán, da União Cívica Húngara (Fidezs), era o favorito nas sondagens para se manter à frente do executivo magiar e confirmou-o, reforçando o título de líder europeu há mais tempo à frente do governo.

"Conseguimos uma vitória tão grande que pode ser vista da lua. Certamente pode ser vista de Bruxelas", afirmou Orbán, num recado para a Comissão Europeia com quem tem mantido um braço de ferro devido a reformas nacionais criticadas pela liderança do bloco.

Aos compatriotas, o primeiro-ministro reeleito disse: "Não tenham medo, aguentem, a pátria está convosco."

No discurso de vitória, Viktor Orbán disse ainda pretender manter a oposição à Comissão Europeia e disse que, juntos, os húngaros podem "derrubar todos os muros" e "nenhum dinheiro" os poderá parar.

"Deus acima de todos e a Hungria primeiro", foi a frase com que o primeiro-ministro reeleito selou a primeira declaração aoós assegurar o quinto mandato à frente da Hungria.

"Fomos escolhidos porque podemos garantir que a Hungria ficará de fora da guerra", afirmou István Hollik, o diretor de Comunicação do Fidezs.

A Oposição Unida pela Hungria concentrou seis partidos e centrou-se num só candidato, Peter Marki-Zay, para surpreender, mas falhou.

A participação acabou por confirmar-se abaixo dos números de há quatro anos, fixando-se nos 68,45% (em 2018, ficou nos 69,73%). A contagem dos votos está a decorrer, mas ainda longe de se poder adiantar uma tendência concreta.

Os resultados

Os resultados oficiais começaram ser conhecidos às 21 horas. Com 81% do escrutínio realizado, o Fidezs lidera com 53,9% dos votos depois de já ter começado acima dos 60% e a oposição continua a recuperar, mas lentamente, e soma 34,1% do escrutínio.

No "quartel-general" do Fidezs, o ambiente começa a animar-se perante a perspetiva de poder voltar a conquistar dois terços do Parlamento magiar, revelam diversas fontes no local.

Acima dos 5% necessários para entrar no Parlamento surge apenas nesta altura o Partido Movimento pela Nossa Pátria (Mi Hazánk), com 6,4% dos votos contados.

Nos resultados individuais já apurados, acima dos 87%, o Fidezs garante 88 assentos parlamentares e a Oposição Unida pela Hungria soma 18. Com os votos nas listas nacionais, o partido de Viktor Orbán chega aos 135 lugares contra 57 da coligação de oposição.

O Mi Hazánk soma 7 deputados pelas listas nacionais.

"Uma narrativa claramente falsa está a ser difundida pela ala pró-governo como se a paz fosse o problema que divide uma parte do país da outra. Enquanto todos desejam a paz, há consenso nisso, há uma parte do país que pensa que a outra quer entrar na guerra (da Ucrânia)", afirmou a líder do Partido Momentum, Anna Donath, membro da Oposição Unida pela Hungria, já esta noite à Euronews, em Budapeste, garantindo que "uma maioria absoluta" do Fidezs "está fora de questão".

Cerca de uma hora após o fecho oficial das mesas de voto, Péter Márki-zay mostrava confiança na vitória e desejava não ter de depender dos votos no estrangeiro, ao revelar que a comissão eleitoral lhe teria dito não ser possível verificar a legalidade desses votos.

Início da contagem dos votos na Hungria AP Photo/Anna Szilagyi

O líder da coligação da oposição admitia que as eleições podiam vir a resultar numa crise constitucional na Hungria caso o Fidezs vencesse.

István Ujhelyi, do partido Socialista húngaro, acusou o governo de ter utilizado fundos públicos na campanha eleitoral do Fidezs.

O secretário de Estado para a Comunicação e Negócios Estrangeiros, Zoltán Kovács, defendeu que estas eleições não podem ser questionadas e assegurou que todos os envolvidos no processo, dentro e fora do país, cumpriram o trabalho de acordo com a lei.

Gergely Gulyás, ministro do gabinete do primeiro-ministro, apontou à vitória: "Vemos que a participação será alta e os dados mais recentes sugerem que será a mesma de há quatro anos."

A ONG "20K" está a acompanhar o processo eleitoral húngara e diz ter recebido 1.600 denúncias de irregularidades cometidas no sufrágio, nomeadamente no recursos ilícito a eleitores e à compra de votos. Alguns relatos indicam que o valor de um voto terá chegado aos 30 mil florins (82 euros).

Uma sondagem do "Fundo Húngaro para a Democracia" pela diáspora, nomeadamente com cerca de 10% dos eleitores nas mesas de voto de Viena, Berlim, Bruxelas, Londres e Munique sugere que 77,7% dos votos no estrangeiro beneficiaram a oposição a Viktor Orbán.

Taxa de participação nas eleições húngaras atualizadas

Às 18h30 locais (menos uma hora em Lisboa), tinham votado 67,8% dos cerca de 8,2 milhões de eleitores inscritos. Há quatro anos, a participação tinha sido de 68,13% à mesma hora e de 69,73% no final.

As mais de 10 mil mesas de voto em 3.154 municípios da Hungria fecharam às 19 horas. Só os eleitores que estavam nas filas para votar ainda o puderam fazer inclusive num referendo pela primeira vez em curso em dia de eleições parlamentares.

Uma eleitora entra na cabine de voto envergando um fato tradicional húngaro Noemi Bruzak/MTI via AP

O referendo tinha por base a Lei da Proteção da Criança e procura saber a opinião popular, por exemplo, sobre "a exibição, sem qualquer restrição, de conteúdos mediáticos de natureza sexual capazes de influenciar o desenvolvimento de menores" ou a suposta promoção da homossexualidade junto dos menores.

O dia de voto ficou marcado por vários incidentes na Hungria. Em Jász-Nagykun-Szolnok, o delegado de uma das mesas de voto terá sido agredido por eleitores, noticia o portal Index.

Em Óbuda, terá sido um ativista idoso da oposição que terá sido espancado, lê-se no jornal Blik.

Como se elege?

As eleições húngaras dividiam-se em duas, com um voto a ir para uma lista partidária e outro para um circulo eleitoral. Dos 199 assentos disponíveis no Parlamento magiar, 106 foram decididos pelos círculos eleitorais, nos quais é elegido o candidato mais votado e não o partido ou coligação.

Os restantes 93 lugares foram escolhidos proporcionalmente de acordo com os votos nas listas nacionais.

Todos os cidadãos húngaros com idade adulta puderam votar e esses representam atualmente 8,2 milhões de eleitores. Os que têm a residência registada no estrangeiro apenas podiam votar nas listas nacionais e pelo correio.

Havia 146 mesas de voto abertas fora da Hungria para os cidadãos nacionais com residência no país, mas que estivessem a trabalhar no estrangeiro ou simplesmente fora do país no dia das eleições, mas tinham de se inscrever pelo menos uma semana antes para poder exercer esse direito.

A importância das eleições húngaras

As eleições na Hungria realizaram-se num momento crucial para a Europa. A retoma da pandemia de Covid-19 e a guerra em curso na Ucrânia estão a ter um enorme impacto na União Europeia.

O executivo de Viktor Orbán revelou-se um peso para a Comissão Europeia devido a reformas realizadas no país contrárias aos valores europeus, nomeadamente a repressão sobre meios de comunicação não alinhados com o Fidezs, o partido no poder, e também a proximidade a Vladimir Putin, o Presidente da Rússia e provavelmente o líder mais odiado do momento na União Europeia.

Orbán acabou por ser inclusive atacado pelos países vizinhos Chéquia, Eslováquia e Polónia pela maior proximidade diplomática ao Kremlin do que a Bruxelas.

Os candidatos

O líder húngaro afastou-se também dos princípios europeus com a reforma do sistema judicial, que ficou mais dependente do governo e com isso colocou em causa o Estado de Direito. A gestão da migração é outro ponto de discórdia entre Budapeste e Bruxelas.

A comissão Europeia ameaçou a Hungria com a suspensão dos fundos europeus até que o governo se alinha-se com os pilares do bloco.

Conotado com a extrema-direita, Orbán é primeiro-ministro da Hungria desde 2010 depois de já ter ocupado o lugar entre 1998 e 2002, e conseguiu nestas eleições o quinto mandato à frente do governo.

O principal adversário era Peter Marki-Zay, líder de uma coligação de seis partidos da oposição, que defende uma Hungria alinhada com a União Europeia e prometia reaproximar Budapeste de Bruxelas, combatendo a corrupção no país.

O objetivo principal desta coligação era derrubar Orbán do governo e, para isso, concentraram-se num só candidato, eleito numas primárias. Marki-zay é um católico conservador, tem sete filhos e há quatro anos venceu uma autarquia numa região conhecida pela habitual supremacia do Fidezs: Hódmezővásárhely.

Orbán e Marki-zay eram os principais favoritos à vitória, com vantagem para o primeiro-ministro cessante, que se confirmou largamente.

O primeiro-ministro recandidato Viktor Orbán e o principal adversário Péter Márki-zay AP Photo/Petr David Josek/Anna Szilagyi

Aparte deles, havia dois partidos de pequena dimensão também na corrida e com possibilidades de conseguir os 5% de votos necessários na Hungria para garantirem representação parlamentar.

O Mi Hazánk Mozgalom é um partido da direita mais moderada que acolheu alguns antigos militantes do Jobbik, uma força nacionalista radical. Este partido de direita subiu nas preferências durante a pandemia sendo o único na oposição às vacinas anticovid.

O outro é um partido irónico chamado "Partido do Cão de Duas Caudas", fundado em 2006 e registado oficialmente em 2014, sendo famoso por parodiar a elite política magiar.

As prioridades dos principais candidatos é a retoma económica após a pandemia e agora com o impacto da guerra na Ucrânia, com ondas de choque a afetar sobretudo o mercado energético e o abastecimento de matérias primas e produtos essenciais como o trigo ucraniano e russo.