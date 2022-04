Coreia do Norte celebra aniversário do fundador do país

Kim Jong Un presidiu a uma marcha civil, em Pyongyang, para celebrar os 110 anos do nascimento do avô e fundador do país, Kim Il-sung.

O evento ocorreu na capital da Coreia do Norte, na sexta-feira, e foi noticiado pelos órgãos de comunicação social estatais este sábado.

O líder norte-coreano apareceu na tribuna rodeado por três membros da presidência do Politburo do Partido dos Trabalhadores e pela mulher, Ri Sol-jun.

Ao contrário do que é habitual, a marcha não exibiu o poderio militar do país. Na praça central de Pyongyang marcharam milhares de civis. Um evento maciço e colorido, com carros alegóricos e "colunas de jovens e estudantes, famílias de militares, pessoas meritórias e membros da Organização das Crianças Coreanas".

No entanto, de acordo com imagens de satélite, uma marcha militar poderá estar a ser preparada para a capital da Coreia do Norte já no dia 25 de abril, o aniversário da fundação do exército do país. Espera-se que então sejam exibidas as armas mais avançadas do arsenal nuclear de Kim Jong Un, tais como mísseis balísticos intercontinentais.

O momento é de grande tensão na península pois, na segunda-feira (18 de abril), Estados Unidos da América e Coreia do Sul dão início às habituais manobras militares de primavera.