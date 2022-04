O festival das lanternas no âmbito do aniversário de Buda está de regresso às ruas de Seul, na Coreia do Sul, após dois anos de suspensão devido à Covid-19.

O aniversário do fundador do budismo é celebrado no oitavo dia do quarto mês do calendário lunar, o que este ano calha a 8 de maio no calendário gregoriano, mas a festa na capital da Coreia do Sul começa como é tradição uma semana antes.

Até ao feriado nacional, há diversas iniciativas previstas na Coreia do Sul para celebrar ao longo da semana o nascimento de Buda, mas com o uso obrigatório da máscara anticovid.

A partir de segunda-feira, a máscara deixa de ser obrigatória no exterior na Coreia do Sul salvo em eventos com mais de 50 pessoas.