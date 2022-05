Manda a tradição que a Praça Cibeles, no coração da capital espanhola, se encha de adeptos para festejar os títulos do Real Madrid. Este sábado a tradição ainda foi o que era e após a vitória por 4-0 frente ao Espanyol, jogadores e adeptos seguiram para o local do costume.

A quatro jornadas do fim, os merengues garantiram o 35.º título de campeão, primeiro sob o comando de Carlo Ancelotti, que com este troféu se tornou no primeiro treinador a sagrar-se campeão nos cinco principais campeonatos europeus.

Antes játinha ganho a Serie A com o Milan em 2004, a Premier League com o Chelsea em 2010, a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain em 2013 e a Bundesliga com o Bayern de Munique em 2017.

O triunfo também teve um sabor especial para o capitão Marcelo na sua última temporada no clube e que se tornou no jogador com mais troféus com a camisola branca.

No palmarés do brasileiro somam-se seis campeonatos de Espanha, duas Taças do Rei, cinco Supertaças de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e quatro mundiais de clubes. A contagem vai em 24 e ainda pode aumentar.

Quarta-feira o Real discute um lugar na final da Liga dos Campeões com o Manchester City, depois de ter perdido o jogo da primeira mão em Inglaterra por 4-3.

A festa ficou para os adeptos, os jogadores foram dormir mais cedo.