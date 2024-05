Luis Rubiales vai a julgamento pelo beijo não consentido a Jenni Hermoso

De Euronews

O antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol terá de pagar uma fiança de 65.000 euros.

A Audiência Nacional (Tribunal Nacional) deu início ao julgamento de Luis Rubiales na tarde de quarta-feira. O antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, que foi banido de todas as atividades relacionadas com o futebol durante três anos, terá de dar explicações sobre o beijo não consentido dado a Jenni Hermoso durante a celebração da vitória no Campeonato do Mundo em Sydney, a 20 de agosto.

O juiz tomou esta decisão também com base nos atos cometidos por Rubiales após os acontecimentos acima referidos. Rubiales é acusado de um possível crime de coação por alegadamente ter pressionado Jenni Hermoso a falar em sua defesa.

Para além disso, o Tribunal concedeu-lhe 24 horas para pagar uma fiança de 65.000 euros. Rubiales pode ser condenado por agressão sexual.