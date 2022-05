"EO" o burro que impressionou o Festival de Cannes

"EO": um burro em viagem na Europa que vê o melhor e o pior do ser humano - os vícios e as virtudes. Um filme, com um animal carismático que conquistou o Festival de Cannes, assinado por um dos grandes mestres do cinema polaco, Jerzy Skolimovski. A produtora, Ewa Piaskowska, está a representar o filme na Croisette.

O burro passa pela alegria e pelo sofrimento, numa viagem europeia da Polónia até Itália. Pelo caminho, conhece Vito, interpretado por Lorenzo Zorzulo, um jovem ator em ascenção. "EO" um filme experimental com uma estética de exceção que conquistou corações. Um filme com uma originalidade narrativa sem precedentes e uma liberdade temática total que provávelmente dará que falar nos prémios do Festival de Cannes na noite de sábado.