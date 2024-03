Dezenas de detidos depois de agricultores franceses bloquearem a circulação nos Campos Elísios

De Euronews

Agricultores franceses questionam acordo da União Europeia com o Mercosul e pedem mudanças a nível nacional. Agricultores polacos bloquearam fronteira com a Lituânia. Antigo vice-ministro da agricultura da Polónia diz que os preços baixos dos cereais se devem às "exportações recorde da Rússia"

Os agricultores franceses continuam os protestos que já duram há semanas e esta sexta-feira dezenas acabaram por ser detidos em Paris, por terem usado tratores para bloquear momentaneamente o trânsito nos Campos Elísios, perto do Arco do Triunfo, colocando ainda fardos de palha na estrada.

Para o sindicato, foi um ato "simbólico" e "pacífico", mas levou à detenção de 66 pessoas. Os tratores acabaram por ser escoltados para fora da cidade por motas da Polícia Nacional.

Os agricultores franceses questionam as políticas europeias para o setor, designadamente o acordo com o Mercosul, mas também não estão satisfeitos com os apoios nacionais ao sector.

Polacos bloqueiam fronteira com a Lituânia

Na Polónia, os agricultores mantêm bem vivo o espírito reivindicativo e bloquearam a estrada para a Lituânia, a única via de acesso dos estados bálticos à Polónia e aos países do sul.

Opõem-se à importação de cereais ucranianos e à alegada reexportação da Polónia para a Lituânia, regressando os cereais à Polónia como importações da UE, sem qualquer teste ou controlo.

Mas Jerzy Plewa, antigo vice-ministro polaco da Agricultura e atual diretor-geral da Comissão Europeia, atribui a culpa dos preços baixos dos cereais às exportações recorde da Rússia, que estão a ser feitas a preços baixos, em especial para os mercados africanos, mas também para a Europa.