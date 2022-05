Pescadores de Luanda queixam-se dos arrastões

Pescadores na capital angolana estão preocupados com os arrastões feitos pelas embarcações chinesas nos mares de Luanda.

André Hossi vive do mar a quase 20 anos. Revelou-nos que a média de produção de uma pequena embarcação é de aproximadamente 1500 euros, 700 mil Kuanzas na moeda local. Esse valor é dividido pelo dono do barco com cada elemento da equipa que foi ao mar.

Hossi confessou que a maior preocupação são os concorrentes asiáticos que têm muito mais meios e pescam a 30 milhas da costa com arrastões

Aqui não se vê. Quer ver a realidade então vai ver lá ao mar, lá dentro, você vai ver a realidade André Hossi pescador

As vendedoras reclamam do valor considerado alto com que compram o peixe para revender, o que as deixa praticamente sem dinheiro para o sustento da família.

Mas, com a entrada do cacimbo, aumentaram as boas notícias para os pescadores principalmente sobre a quantidade de pescado. Existe melhor peixe e em grande quantidade. A preocupação agora é a segurança e a higiene.

Segurança foi um dos assuntos abordados na 5.ª reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP.

como é que (...) nós vamos aproveitar de forma racional um recurso que sabemos que tem um grande potencial, de forma sustentável, indo ao encontro dos desafios de desenvolvimento da nossa comunidade Manuel Clarote Lapão Diretor de Cooperação da CPLP

A criação de plataformas de cooperação para garantir a sustentabilidade dos mares foi um dos assuntos abordados na 5.ª reunião dos ministros dos assuntos do mar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Depois de Cabo Verde, Angola é a partir de agora a nova sede da presidência rotativa dos ministros dos assuntos do mar da CPLP.