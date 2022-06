Volodymyr Zelenskyy visita linha da frente no Donbass

Volodymyr Zelenskyy visitou a linha da frente na região do Donbass, no domingo. Para obter uma visão geral das operações militares, o presidente da Ucrânia reuniu-se com soldados, mas também com famílias e deslocados internos, principalmente de Mariupol - uma cidade que ficou quase completamente destruída depois da passagem do exército russo.

Kiev foi bombardeada na manhã de domingo, os ataques atingiram principalmente infraestruturas ferroviárias. No entanto, o Kremlin afirma ter alvejado um depósito de tanques fornecidos pela Europa.

Esta é a primeira vez que a capital ucraniana é atingida em vários meses, já que a Rússia tem concentrado os ataques em Donbass, no leste do país. Mas o Presidente da Rússia prometeu alargar os alvos se o Ocidente cumprir as promessas de enviar armas de longo alcance para a Ucrânia.

Apesar do aviso de Vladimir Putin, o Reino Unido disse que vai enviar um carregamento de lança-rocketts para Ucrânia, mais modernos do que os atualmente utilizados pelas tropas ucranianas.

Entretanto, Moscovo mantém a ofensiva na Ucrânia oriental. Um ataque aéreo atingiu a cidade de DruzhKivka, destruindo edifícios e matando pelo menos uma pessoa. Em Severodonetsk, o exército ucraniano afirma estar a fazer progressos para reconquistar esta importante cidade do Donbass.