Jair Bolsonaro propõe reduzir impostos sobre combustíveis

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa no Palácio do Planalto uma proposta para reduzir os impostos sobre os combustíveis, com vista a conter a subida da inflacção no país.

A proposta prevê a eliminação do imposto estadual sobre o gasóleo e o gás de cozinha, com compensação federal, e a redução do imposto sobre a gasolina.

No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo [o PIS/Cofins] e estamos propondo aos senhores governadores os 17% que fica para eles, e uma vez aprovado o projeto complementar, nós, o governo federal, zeramos o ICMS [imposto] do diesel e nós pagaríamos aos senhores governadores o que eles deixariam de arrecadar. Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil

O preço dos combustíveis é uma das principais causas da inflação no Brasil, que em Abril atingiu um valor anual de 12,1%.

A proposta surge quatro meses antes das eleições presidenciais de 2 de outubro. De acordo com uma sondagem do instituto brasileiro de pesquisa Datafolha em Maio, Luiz Inácio Lula da Silva reune 48% das intenções de voto, seguindo-se o presidente Jair Bolsonaro, com 27%.

A medida terá ainda de ser aprovada pelo Congresso.