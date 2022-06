Incêndio em fábrica petroquímica chinesa provoca um morto

Um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado numa fábrica petroquímica, no distrito de Jinshan, em Xangai, no leste da China, provocou pelo menos um morto. De acordo com as autoridades chinesas, às 9 horas locais, os bombeiros já tinham conseguido debelar as chamas.

As autoridades estão a investigar as causas do incidente. Na China, os acidentes no setor industrial têm sido uma constante nos últimos anos.