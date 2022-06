Abu Dhabi lança TeamLab Phenomena na ilha de Saadiyat

A última adição ao Distrito Cultural Saadiyat, na capital dos EAU, é um local imersivo e multi-sensorial chamado teamLab Phenomena Abu Dhabi. Desenvolvido em conjunto com um coletivo de arte japonesa, o espaço experimental e interativo de 17 mil metros quadrados será completado em 2024.

Pintamos o cenário do que vai acontecer na capital dos EAU, o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, uniu forças com o coletivo de arte japonesa teamLab, para desenvolver uma experiência única, imersiva e interativa. "A nova casa do mundo para uma curiosidade infinita" - é aqui que a tecnologia, a ciência, a arte e a natureza se encontram.

E para dar uma olhada do que será conhecido como 'teamLab Phenomena Abu Dhabi', visitámos o estúdio pop-up do projeto e "entrámos" nalgumas obras de arte.

Abu Dhabi Euronews

Os visitantes deste local em Abu Dhabi, vão aperceber-se rapidamente que as coisas no terreno são feitas de uma forma um pouco diferente. Não existem mapas ou brochuras. Cabe-lhe a si encontrar o seu próprio caminho em torno do espaço criativo.

Também não precisa de "manter uma distância" em relação à obra de arte. Uma abordagem prática é bastante encorajada. E, talvez, o mais surpreendente de tudo: esta obra de arte cheira tão bem quanto parece.

Alguns dos principais elementos do TeamLabs do Japão, estiveram no terreno para colocar o foco na experiência sensorial. Criado em 2001, o grupo de artistas, engenheiros e arquitetos internacionais exploram a relação entre "o eu" e "o mundo", através de novas perceções da arte.

Toshiyuki Inoko, fundador da Teamlab Euronews

Estávamos interessados na forma como o ambiente dá vida a Phenomena. E como sopra vida na obra de arte. Estávamos interessados em como aumentar a consciência das pessoas sobre o planeta. E estando em Abu Dhabi, uma das principais 'cidades do futuro' do mundo, podemos expandir ainda mais a percepção humana do futuro. Sinto-me realmente honrado por poder assumir tal desafio. TOSHIYUKI INOKO Fundador TEAMLAB

E nos últimos cinco anos, a capital dos EAU tem desenvolvido estrategicamente as indústrias criativas - dando origem a projetos emblemáticos como o Distrito Cultural de Saadiyat. Que é onde o Presidente da DCT Abu Dhabi encoraja os visitantes a explorarem, uma vez que já é o lar do Louvre. Em breve apresentará o Museu Nacional Zayed, o Museu de História Natural e a Casa da Família Abrahamic.

E, claro, há mais uma atração cultural que se aproxima, pronta para surpreender.

Phenomena - é um local tão filosófico, [que] esperamos que se torne neste pensador intelectual crítico. Desta forma, os conceitos de descoberta, imaginação e curiosidade que - para nós - são os blocos de construção de um ser humano florescente... é disso que se trata Phenomena. Empurra-o para absorver, tudo aquilo que viu... e para celebrar verdadeiramente a sua imaginação, a sua curiosidade, e depois descobrir o mundo que está à sua frente. MOHAMED KHALIFA AL MUBARAK DCT - ABU DHABI

Em relação aos visitantes espera-se que filosofem e que fiquem inspirados.

Quanto à nossa liderança sempre disse que "impossível" é apenas um conceito. Tudo é possível, se se trabalhar para isso - ou se se sonhar. E nós não temos medo de sonhar aqui. Pelo contrário, estamos a dizer-lhe para sonhar. Vamos dizer às gerações futuras para sonhar. Seja curioso. Queremos que explore. Não há nenhuma barreira à vossa frente. E penso que é isso que estamos a tentar criar aqui, neste Distrito Cultural. Todos estes museus fantásticos são instituições educacionais. Vão ajudar a construir os blocos de construção de uma sociedade florescente e progressista. MOHAMED KHALIFA AL MUBARAK CHAIRMAN, DCT ABU DHABI

Há um espaço a que chamamos a "Floresta Infinita". Isso, para mim, é algo muito, muito especial. Obviamente, estou a conceptualizar isto na minha mente, porque neste momento existem apenas belos desenhos. E imagino estar no centro destes troncos maciços, quase de árvores, que nos elevam alguns metros. E depois ganham vida. Ganham vida com o toque. Ganham vida com o movimento. E isso é algo em que eu acredito, só o facto de estar nesse espaço vai inspirar muitas pessoas. MOHAMED KHALIFA AL MUBARAK DCT ABU DHABI

Arte que faz ondas em Abu Dhabi Euronews

Como os visitantes em breve verão por si próprios, pois não tardará muito até que as ambições artísticas multi-sensoriais da capital se tornem realidade virtual.