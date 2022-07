O primeiro-ministro Boris Johnson nomeou Nadhim Zahawi, até aqui com a pasta da educação, para ministro das Finanças do Reino Unido, após a demissão, esta terça-feira, de Rishi Sunak.

Separados por minutos, Sunak e Sajid Javid, até então à frente do ministério da Saúde, entregaram ao chefe do executivo britânico uma carta com as razões para bater com a porta do número 10 de Downing Street.

Encarados por muitos como dois dos mais proeminentes ministros do executivo, ambos alegam falta de condições para continuar a governar com seriedade, após os sucessivos escândalos que têm envolvido membros do governo.

"O público espera, com razão, que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria. Reconheço que este pode ser o meu último trabalho ministerial, mas acredito que vale a pena lutar por estas normas e é por isso que me demito".

“Falei com o Primeiro-Ministro para apresentar a minha demissão do cargo de Ministro da Saúde e Assistência Social. Tem sido um enorme privilégio servir nesta função, mas lamento que já não possa continuar em boa consciência”.

As demissões de dois pesos pesados do governo, vistos como potenciais líderes dos conservadores, está a abalar a já frágil liderança de Boris Johnson.

Só no último mês o chefe do executivo britânico sobreviveu a uma moção de censura dentro do próprio partido e, mais recentemente, teve de lidar com o escândalo sexual protagonizado por Chris Pincher, antigo membro do Governo responsável pela disciplina parlamentar dos deputados conservadores, que se viu obrigado a abandonar funções.