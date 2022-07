Forças russas atingem cidades ucranianas de Mykolaiv, Kharkiv e Odessa

A Rússia reivindicou vários ataques na Ucrânia - incluindo as regiões de Mykolaiv, Kharkiv e Odessa, contra o que apelidam como "infraestruturas militares". Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo, mostraram os alvos visados na cidade de Mykolaiv, um importante centro de construção naval.

A polícia ucraniana também informou que a Rússia lançou um duplo ataque com mísseis, no sábado, contra a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk. O objetivo do exército russo é isolar a costa ucraniana do Mar Negro até à fronteira com a Roménia: se as forças russas forem bem sucedidas, Moscovo poderá assegurar uma ponte terrestre para a região separatista moldava da Transnístria - onde existe uma base militar russa.

Os ataques tiveram enquanto decorria o funeral de Liza Dmitrieva, uma menina de 4 anos morta na quinta-feira no ataque russo em Vinnytsia, no centro do país. A menina, que sofria de síndrome de Down, estava a caminho de uma consulta, acompanhada pela mãe, quando um míssil russo atingiu a cidade.