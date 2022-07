Kim Jong Un diz-se pronto a utilizar força nuclear

Novo aviso da parte da Coreia do Norte: Kim Jong Un disse que o país está "pronto a utilizar" a força nuclear no caso de um futuro confronto militar com os EUA e a Coreia do Sul.

Segundo a agência de notícias norte-coreana, a declaração foi feita perante veteranos, à margem das comemorações do Armistício da Guerra da Coreia. Kim Jong Un também criticou o novo presidente conservador da Coreia do Sul, que chegou ao poder em Maio e prometeu assumir uma abordagem mais dura com o vizinho.

Em Junho, os EUA e a Coreia do Sul falaram de uma resposta "rápida" com mais sanções e mesmo de uma revisão da "postura militar" dos EUA se a Coreia do Norte levar a cabo um novo teste nuclear.