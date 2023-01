Kim Jong-un tem objetivos ambiciosos para 2023

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu em público na véspera de ano novo para apresentar os novos mísseis com que as forças armadas do país podem agora contar. Na cerimónia, Kim deu os parabéns aos trabalhadores que construíram estes engenhos.

Os media estatais norte-coreanos dizem que o líder ordenou, para este ano, a expansão do arsenal nuclear norte-coreano, o desenvolvimento de mísseis balísticos mais poderosos e o lançamento do primeiro satélite-espião ao serviço de Pyongyang. O ano começou com o lançamento de um míssil de curto alcance para o Mar do Japão.