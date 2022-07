Incêndios controlados em França

Um hotel, uma casa e várias viaturas foram afetadas pelas chamas, esta sexta-feira, na cidade portuária do Mar Egeu de Marmaris, no sudeste da Turquia.

O incêndio florestal deflagrou perto da urbe e rapidamente alastrou-se à unidade hoteleira, que foi evacuada. Não há vítimas a registar.

O fogo foi mais tarde controlado.

Segundo os "media locais", as autoridades abriram já um inquérito para apurar a origem do incêndio.

No sudoeste de França, o incêndio que queimou 7.000 hectares de floresta no departamento de Gironda, perto de Bordéus, está agora "sob controlo", mas segundo as autoridades locais, ainda não está extinto. Há por isso, risco reacendimentos.

França, tal como todos os países do Mediterrâneo, enfrenta uma onde de calor e seca severa.

Na região francesa de Vaucluse , uma equipa do Gabinete Francês da Biodiversidade colocou no terreno uma campanha de sensibilização de populares e agricultores para as restrições do consumo de água neste período estival.

Entretanto, na fronteira entre a Chéquia e a Alemanha continua por controlar o incêndio que lavra há dias e que começou na região da Suíça Boémia. Esta sexta-feira, o chefe do Governo da Saxónia, Michael Kretschmer, sobrevoou a região e sublinhou que "Demorará dias e semanas até que possamos falar em aliviar a situação".