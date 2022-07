Os incêndios continuam a assolar a Europa.

Dois incêndios deflagraram, esta quarta-feira, nas comunas de Gignac e Saint-Bauzille-de-la-Sylve, a nordeste de Montpellier, no sul de França.

Os dois novos fogos juntaram-se a outros já existentes na região. As autoridades foram obrigadas a evacuar uma aldeia. No entanto, as chamas lavram também em outras partes do Velho Continente.

Na Chéquia, por exemplo, bombeiros de vários países juntaram forças para combater um incêndio num parque nacional no norte do país que se propagou ao estado da Saxónia, na vizinha Alemanha.

O incêndio, no parque da Boémia Suíça, deflagrou no domingo. Estima-se que arderam, já mais de 1.000 hectares.