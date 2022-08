Turismo italiano com falta de pessoal

Em 2022, Itália será o país mais afetado por uma escassez de pessoal no setor do turismo.

De acordo com um estudo do World Travel and Tourism Council, no país vão faltar 250 mil trabalhadores, o que significa que uma em cada seis vagas não será preenchida. O setor hoteleiro e as agências de viagens sãrão os setores mais afetados.

No total, haverá 1,2 milhões de postos de trabalho vagos na União Europeia. Em França vão ficar por preencher 71 mil vagas, principalmente no setor da aviação, com quase uma em cada três vagas disponíveis. No Reino Unido há 128 mil postos de trabalho por preencher. Os restaurantes e hotéis tentam encontrar pessoal, mas o governo britânico, até agora, não tem apoiado a chegada de trabalhadores temporários do estrangeiro. A medida tem sido adotada por outros países, incluindo Portugal, que em termos absolutos é o país menos afetada pela escassez de pessoal

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo identificou 50 mil empregos por preencher no nosso país. Dentro do setor, a hotelaria e o segmento de alimentação e bebidas são as áreas mais afetadas. A presidente do conselho elogiou a estratégia do governo de Lisboa e disse que o futuro do setor em Portugal "parece brilhante".