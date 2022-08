O escritor britânico Salman Rushdie, de 75 anos, está ligado a um ventilador, não fala e corre o risco de vir a perder um olho, de acordo com informações veículadas pelo seu agente ao The New York Times.

Salman Rushdie foi atacado, esta sexta-feira, por um homem na posse de uma arma branca, momentos antes de fazer uma intervenção em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

O autor do ataque, identificado como Hadi Matar, tem 24 anos, é natural de New Jersey e acabou por ser detido no local do crime. A polícia já se dirigiu à casa do homem para investigar.

Um representante da polícia de Nova Iorque disse que é ainda muito cedo para dar informações concretas sobre o caso. Para já, segundo explicou, não são conhecidas as motivações do crime, mas a polícia está a trabalhar em conjunto com o FBI e gabinetes locais da polícia para determinar as causas do ataque, acrescentou.

O autor britânico já escreveu vários livros. A obra "Versículos Satânicos", um dos seus livros mais conhecidos, é considerado uma "afronta contra o Islão, o Profeta e o Alcorão" pelas autoridades iranianas.