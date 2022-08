Inêndios lavram na Europa

Um incêndio no nordeste de Espanha avançou rapidamente durante a noite e ficou fora de controlo este domingo. Na província de Saragoça, oito localidades foram evacuadas e cercas 1500 pessoas tiveram de abandonar as casas. O chefe do governo de Aragão destacou a situação crítica na cidade de Añon de Moncayo, onde a prioridade para os 300 bombeiros que combatem o incêndio é proteger a vida das pessoas.

Em Portugal, já está em fase de resolução o incêndio que começou há uma semana na Covilhã e que atingiu a Serra da Estrela. A área ardida pode ultrapassar os 14 mil hectares. No terreno, continuam centenas de operacionais e viaturas, apoiados por meios aéreos. O presidente da Câmara da Guarda mostra preocupação por causa do vento. “Já esperávamos que se intensificasse e é por isso que a presença de todos os meios no terreno é muito importante", sublinhou Sérgio Costa.

Em França, a propagação do 'fogo incontrolável” na região de Gironda foi interrompida mas houve reacendimentos no fogo de Aveyron, também sudoeste do país. Entretanto, as autoridades francesas testam uma unidade para localizar incendiários a partir do ar. O "pelotão de vigilância” foi criado recentemente e esta é a primeira missão em contexto real. A nova unidade também sensibiliza as pessoas sobre os riscos de atividades nas florestas.