A Junta Escolar de Uvalde, no Texas, votou por unanimidade e com efeito imediato, o despedimento do chefe da polícia responsável pela segurança, em maio, aquando do tiroteio em que foram mortas 19 crianças e duas professoras.

Pedro Arredondo é acusado pela comunidade de não ter respondido a tempo. Segundo a investigação, os agentes sob as suas ordens demoraram 77 minutos a intervir.

Arredondo já tinha sido suspenso do cargo no dia 22 de junho, mas não tinha renunciado. A suspensão foi decidida no dia a seguir ao testemunho do Diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, que disse perante a comissão do senado estadual que Arredondo "tomou decisões terríveis" enquanto se produzia o massacre na escola.

Segundo McCraw, havia polícias suficientes para responder ao tiroteio num período de três minutos, após a entrada do assassino na escola, mas os polícias armados esperaram 77 minutos no exterior, enquanto o agressor perpetrava o massacre em duas salas de aulas.

O governo norte-americano está a investigar a resposta da polícia e ainda não foram divulgadas conclusões que permitam saber porque é que os agentes demoraram tanto tempo a confrontar o atacante.

O tiroteio de Uvalde foi o segundo mais mortífero numa escola nos Estados Unidos na última década. Em 2012, na escola de Sandy Hook, em Newton, no Connecticut, foram assassinadas 26 pessoas.