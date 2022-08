Inundações no Paquistão deixam quase mil mortos.

No Paquistão, as inundações, provocadas pelas monções, já deixaram perto de mil mortos nos últimos dois meses, de acordo com as autoridades.

As inundações provocaram também vários estragos materiais e deixaram cerca de 30 milhões de desalojados, avançou a Ministra das Alterações Climáticas, Sherry Rehman. A representante do governo classificou a situação atual no país como uma “emergência nacional”.

O Paquistão está entre os 10 países do mundo mais afetados pelas alterações climáticas.