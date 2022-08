Bombeiros incendiários em França

França enfrentou incêndios devastadores neste verão e questiona-se sobre a legitimidade dos próprios bombeiros. Dois bombeiros voluntários do país são acusados de estarem na origem de vários dos incêndios em território francês.

Um deles é um homem de 27 anos, suspeito de ser responsável por um incêndio que devastou 230 hectares perto do Lago Vouglans, no leste de França, a 10 de agosto.

Antigos colegas marcaram presença em tribunal e um dos bombeiros adiantou que é o tipo de comportamento que "Mancha o uniforme". E que qualquer forma de "tolerância em relação a este assunto está fora de questão".

Em Grenoble, outro bombeiro voluntário de 35 anos está na prisão desde quinta-feira. É suspeito de ter ateado vários fogos na cidade de Vif, em Isère, mas nega as acusações. No final de Julho, na região de Hérault, um silvicultor, também um bombeiro voluntário, admitiu ser o autor de vários fogos, justificando as ações com a necessidade de "reconhecimento social" e pela adrenalina que o perigo provoca.

No parecer dos psiquiatras, os bombeiros incendiários têm, muitas vezes, necessidade de se sentirem indispensáveis. Criando-se a possibilidade se ser um herói em poucas horas. De acordo com o Ministério do Interior francês, foram presos 34 incendiários desde o início do verão.