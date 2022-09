Morreu a Rainha Isabel II (1952 - 2022)

O Palácio de Buckingham confirmou ao início desta noite a morte da Rainha Isabel II, do Reino Unido. Ao meio dia, a mesma fonte havia dado conta da preocupação dos médicos com a saúde da monarca e revelou que a soberana estava sob observação médica.

O comunicado da morte surge um dia depois de a monarca de 96 anos ter cancelado uma reunião com o Conselho Privado britânico, um grupo formal de consultores políticos da coroa britânica.

Com a morte de Isabel II, a coroa passou de pronto para o filho mais velho, o primeiro na linha de sucessão desde há 70 anos. O herdeiro passa agora a ser denominado Rei Carlos III do Reino Unido e a cerimónia de coroação deverá acontecer esta sexta-feira, em Londres.

Após as notícias da deterioração da saúde da Rainha, os quatro filhos de Isabel II viajaram de para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca passou o verão e permanecia com ordens para descansar, mas onde recebeu há apenas dois dias a nova líder do Partido Conservador, Liz Truss, a quem pediu para formar governo.

Truss, aliás, manifestou-se logo preocupada com de Isabel II após o comunicado a dar conta da deterioração do estado de saúde da monarca. "Os meus pensamentos, e os de todas as pessoas por todo o Reino Unido, estão com Sua Majestade, a Rainha, e a sua família neste momento", escrevia a primeira-ministra.

Tal como o irmão William, o neto mais novo, da parte do príncipe Carlos, Harry, também rumou a Balmoral, mas sem a companhia da mulher, Meghan Markle.

Harry e Meghan deveriam participar num evento de caridade esta quinta-feira à noite, em Londres, mas anularam a presença e viajaram para a Escócia.