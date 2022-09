O corpo da rainha Isabel II segue, esta quarta-feira, do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster, sede do governo britânico. A urna da monarca ficará na Westminster Hall, a sala mais antiga do palácio, tradicionalmente usada para as cerimónia mais importantes da monarquia britânica.

Às 14:22 horas (hora do Reino Unido) começa a procissão de transladação do corpo. A acompanhar a urna, a pé, estarão o Rei Carlos III e os filhos, os Príncipes William e Harry.

Os restos mortais de Isabel II, recorde-se, sairam de Edimburgo esta terça-feira, seis dias após o falecimento da monarca. A viagem da capital escocesa para Londres, a bordo de um avião da força aérea britânica, foi acompanhada pela Princesa Ana.

Em comunicado, a filha da monarca mostrou-se feliz por partilhado as últimas 24 horas de vida com a sua querida mãe e salientou que tem sido gratificante testemunhar o amor e respeito demonstrado por tantas pessoas nas cerimónias fúnebres.

Entretanto, o novo rei já começou um périplo pelas quatro nações que compõe o Reino Unido, acompanhado por Camilla, a Rainha Consorte. Esta terça-feira, esteve na Irlanda do Norte, onde foi acompanhado por milhares de pessoas.

Uma cidadã britânica, presente na Escócia, mostrou-se feliz por ter estado num evento público com o novo monarca e disse esperar que Carlos III faça progressos relativos à questão da Irlanda do Norte, de modo a alcançar a paz para as gerações futuras.

Já outro jovem, pertencente aos escuteiros, recordou que apertou a mão ao novo rei e que lhe deu um lenço da Associação dos Escoteiros da Irlanda do Norte, manifestando o quanto ele foi simpático.

Nos próximos dias, são esperadas centenas de milhares de pessoas em Londres para um último adeus à Rainha Isabel II. O funeral de estadoestá marcado para 19 de setembro e contará com a presença de vários líderes mundiais.