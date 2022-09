Coreia do Norte lança novo míssil balístico

As autoridades sul-coreanas afirmam que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado em direção à costa oriental do país.

Membros do Conselho Nacional de Segurança da Coreia do Sul condenaram o lançamento afirmando que se trata de uma violação das resoluções do Conselho de Segurança.

O lançamento coincidiu com a chegada de várias embarcações norte-americanas, entre elas o porta-aviões USS Ronald Reagan, para participarem em exercícios navais conjuntos com a Coreia do Sul.