Em Bagdade, capital iraquiana, pelo menos sete membros das autoridades ficaram feridos, na sequência de confrontos com apoiantes do líder religioso xiita Muqtada al-Sadr. A informação é avançada pelas autoridades iraquianas à agência France-Presse.

Os manifestantes tentaram invadir a Zona Verde, local que alberga as instituições governamentais, no dia em que o Parlamento retomou a sua atividade, após dois meses de suspensão. A paragem foi ditada pela invasão das instalações, levada a cabo por apoiantes do mesmo líder.

O país vive um impasse político desde as eleições legislativas do ano passado. O Iraque está sem governo e sem presidente há perto de um ano. O partido de al-Sadr tinha vencido as eleições, mas os opositores xiitas inviabilizaram uma aliança com outras forças políticas.