Hoje é o Dia Internacional do Café

1 de Outubro é o Dia Internacional do Café. A data é assinalada por todo o mundo desde 2015, mas em particular nos países produtores. Depois do Brasil e do Vietname, a Colômbia é o terceiro exportador mundial e principal produtor de café Arabica suave.

Uma carreira e uma paixão para Fabio Sánchez, que explica as suas particularidades.

Fabio Sánchez, produtor de café:"O café colombiano tem características como notas da viticultura, floração e citrinos..."

Mil e oitocentos metros acima do nível do mar, a região de Nyeri, no Quénia, com um solo vulcânico, também é famosa pela sua variedade de café Arabica, considerada uma das melhores do mundo.

O Dia Internacional do Café tem aqui um particular significado, tal como no Iémen, que tem investido para propagar as suas variedades de café pelos quatro cantos do mundo. A capital iemenita, Saná, celebra mesmo por estas datas o Festival do Café, que dura não um, mas três dias.

Desde o início do século, a Indonésia tem sido outro país a investir fortemente na produção do café e nenhum lugar é mais simbólico do que Pasar Santa, na capital Jacarta, onde é possível degustar um das variedades de Arabica, Robusta, Liberica ou Ekselsa que a Indonésia exporta para um grande número de países.