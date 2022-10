Japão acusa Pyongyang do lançamento de mais dois mísseis balísticos

O Japão está a acusar a Coreia do Norte de ter disparado mísseis balísticos neste sábado. A guarda costeira relata que pelo menos dois projéteis parecem ter sido disparados fora da zona económica exclusiva do Japão. Numa conferência de imprensa, o vice-ministro da defesa do Japão denunciou o aumento do número de testes da parte do regime de Pyongyang este ano - quatro no espaço de uma semana. Acrescentou que "as atitudes da Coreia do Norte ameaçam a paz e a segurança não só para o Japão mas também para a região e para a comunidade internacional e são absolutamente inadmissíveis".

Os lançamentos norte-coreanos surgem numa altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul conduzem exercícios militares conjuntos na região em resposta ao aumento da ameaça nuclear da Coreia do Norte. De acordo com Seul, Pyongyang disparou dois mísseis balísticos de curto alcance na quinta-feira. Os lançamentos aconteceram depois do Vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ter deixado a Coreia do Sul.