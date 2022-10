Encontradas vala comum e zona de sepulturas individuais em Lyman

As autoridades ucranianas encontraram esta sexta-feira em Lyman, na Ucrânia, uma zona de sepulturas individuais com mais de 200 corpos de civis. Foi também encontrada uma vala comum com dezenas de militares e civis mortos. Ainda não há precisão do número de vítimas aqui localizadas.

São as descobertas do exército de Zelenskyy durante a recuperação de território, nas zonas ucranianas anexadas por Putin.

Ucrânia a recuperar território

Na mensagem diária, o presidente ucraniano confirma que só nesta semana Kiev conseguiu recuperar 776 quilómetros quadrados de território no leste do país e 29 vilas, incluindo seis na região de Luhansk.

No total, a Ucrânia já reconquistou 2.434 quilómetros quadrados e 96 vilas.

Zelenskyy pediu à comunidade internacional "ataques preventivos" contra a Rússia. Mais tarde esclareceu que queria dizer "sanções preventivas".

A Rússia não acreditou no engano. Sergey Lavrov, Ministro russo dos Negócios Estrangeiros, usou o lapso do presidente ucraniano no último discurso. Lavrov afirmou que Zelenskyy "convocou os mestres ocidentais" para lançarem "um ataque nuclear" contra o Kremlin.

O prolongamento da guerra está a aprofundar a crise humanitária. Faltam água, alimentos básicos e produtos de higiene a milhares de ucranianos, especialmente nas zonas que foram libertadas do controlo russo.