Líderes europeus alcançam acordo para tentar tornar gás mais barato

Reunidos em Bruxelas, numa cimeira de dois dias, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) chegaram a acordo, já na madrugada desta sexta-feira, para desenvolver medidas para tornar a energia mais barata.

Desenhar um limite para os preços do gás, trabalhar para alargar à Europa o mecanismo ibérico de exceção - que limita o contágio do gás sobre o mercado da eletricidade - ou criar um mecanismo europeu de compras conjuntas, voluntário, estão em cima da mesa.

Os líderes europeus terminaram o debate sem se entenderem em relação a limitar os preços do gás, evidenciando, uma vez mais, as divisões persistentes neste domínio.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel elogiou o acordo, mas também o caracterizou como "uma lista de medidas que serão ainda mais trabalhadas": "existe uma determinação forte e unanimemente partilhada, como mostram as conclusões escritas da cimeira, de agir em conjunto na Europa para atingir três objetivos: baixar os preços, garantir a fornecimento e continuar a trabalhar para reduzir a procura."

Na conferência de imprensa, ao fim do primeiro dia da cimeira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentou: “contamos disponibilizar até cerca de 40 mil milhões de euros em fundos ainda disponíveis do anterior Quadro Financeiro Plurianual para que os Estados-Membros possam ajudar os mais afetados pela crise energética, as famílias vulneráveis e as pequenas e médias empresas (PME's), mas é verdade que é preciso mais para apoiar as PME's, mas também as grandes indústrias para lidar com os elevados preços da energia e aqui a questão do investimento é muito importante."

O texto acordado pelos líderes europeus pede à Comissão Europeia para desenvolver a ideia de um "limite dinâmico e temporário" para o gás natural em "episódios de preços excessivos", bem como para avançar na conceção de um mecanismo para "limitar o preço do gás na geração de eletricidade", incluindo seus possíveis custos e benefícios.

Mas não há um prazo sobre quando se tomarão decisões sobre limites aos preços. Os ministros europeus da energia discutem as medidas para conter a crise energética na terça-feira.