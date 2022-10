Giorgia Meloni assume as rédeas do executivo em Itália

Mario Draghi, até agora primeiro-ministro de Itália, passou o poder à sucessora Georgia Meloni.

No Palácio Chigi, sede do Governo, a nova primeira-ministra recebeu das mãos do antecessor o sino usado para marcar o arranque das reuniões do executivo.

A cerimónia deste domingo foi altamente simbólica, até porque a líder do partido Irmãos de Itália (de extrema-direita) fez história, tornando-se na primeira mulher a receber o sino.

Com a agenda do dia preenchida, Meloni presidirá, ainda hoje, à primeira reunião do Conselho de Ministros. Deverá aprovar a nomeação do importante cargo de subsecretário da Presidência, que estará nas mãos de Alfredo Mantovano.

Este sábado Meloni tomou posse como primeira-ministra. Numa cerimónia ao lado do chefe de Estado, Sergio Matarella, em Roma, presidiu ao juramento dos seus 24 ministros.