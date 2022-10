Governo de Rishi Sunak faz renascer a esperança no Reino Unido

A chegada de Rishi Sunak traz esperança depois do caos e fez estabilizar os mercados do Reino Unido, pelo menos para já.

Mas o caminho é sinuoso e o espaço de manobra limitado face a uma crise económica grave num contexto internacional difícil.

No primeiro discurso, o novo primeiro-ministro prometeu dedicação, sem ilusões, tendo dito que vai "colocar a estabilidade e a confiança no centro da agenda do governo e que isso significa decisões difíceis".

Os cumprimentos recebidos de líderes internacionais atestam também a esperança que a comunidade internacional deposita neste dirigente histórico.

O presidente francês foi dos primeiros a felicitar Sunak, dizendo que quer trabalhar em conjunto com o novo líder britânico para enfrentarem os desafios do momento.

E o grande desafio é a guerra na Ucrânia. Uma das primeiras conversas de Rishi Sunak foi com Volodymyr Zelenskyy, que agradeceu o apoio do novo chefe do governo e do povo britânico.

Sunak conversou também com a chefe do governo da Escócia. Nicole Sturgeon falou de conversa construtiva e pede "relações baseadas no respeito mútuo" depois de ter sido praticamente ignorada por Liz Truss.

Para além de um exercício para tentar apaziguar ambas as alas do partido conservador, o elenco governativo foi visto como credível, com nomes experientes.

Agora, os britânicos querem conhecer o programa do governo e que Sunak e os seus ministros ponham mãos à obra.