Macau testa toda a população à Covid-19

É uma tarefa gigantesca que as autoridades de Macau têm pela frente: fazer testes de Covid-19 a toda a população do território. A testagem foi decidida depois de detetada uma dezena de novos casos e deve estar concluída ao fim da manhã de quarta-feira, pela hora local. Até terça-feira a meio do dia, tinham já sido feitos testes a cerca de meio milhão de pessoas, sem que tenha sido encontrado qualquer novo caso positivo de Sars-Cov2.

Esta testagem em massa acontece antes da prevista passagem por Macau do ciclone Nalgae, que já causou inundações mortíferas nas Filipinas. Macau, que segue a política de casos zero imposta por Pequim, enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, com as autoridades a decretarem um confinamento parcial.