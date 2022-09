Os adeptos que quiserem encher os estádios do Qatar no Campeonato do Mundo de futebol que se avizinha não precisam de estar vacinados contra a covid-19 mas estão obrigados a apresentar um teste negativo na chegada ao país.

As regras sanitárias para quem pretende marcar presença no torneio foram dadas a conhecer esta quinta-feira, com a organização a esclarecer que os autotestes não serão admitidos no controlo fronteiriço.

As medidas obrigam ainda qualquer adulto a descarregar uma aplicação de telemóvel, controlada pelo governo local, para permitir o rastreamento dos possíveis casos da doença.

O uso de máscara é obrigatório, mas só nos transportes públicos, e quem testar positivo durante a sua estadia no país terá de se isolar de acordo com as diretivas do Ministério da Saúde local.

O Campeonato do Mundo do Qatar decorre entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro e está prevista a presença de mais de um milhão de adeptos no país.