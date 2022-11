Qatar 365 dedica um episódio especial ao Campeonato Mundial de Futebol doQatar 2022.

Uma oportunidade para conhecer algumas das pessoas que vão contribuir para que seja um evento a recordar.

Com uma superfície de 11.000 quilómetros quadrados, o Qatar é a menor nação de sempre a acolher um Campeonato do Mundo. Recrutou 20.000 adeptos de futebol de todo o mundo para ajudar. Os voluntários irão trabalhar em hotéis, hospitais, aeroportos e, claro, nos próprios estádios a prestar um apoio vital durante o evento.

Para os voluntários, tem sido realmente uma viagem e tanto. Mais de meio milhão de pessoas candidataram-se, e passaram todas por um rigoroso processo de seleção: após as candidaturas, houve ensaios, depois entrevistas e, finalmente, formação à distância e presencial

Além de terem paixão, os voluntários devem também estar dispostos a abdicar de uma parte significativa do seu tempo livre, primeiro com formação, e depois comprometendo-se com um mínimo de dez dias de trabalho durante o Campeonato do Mundo.

Com a excitação do Campeonato Mundial de Futebol no país, alguns residentes do Qatar esperam entrar na acção. Vários empresários locais pretendem deixar a sua marca no Qatar 2022.

VJ preparando uma escultura de chocolate Euronews

VJ (nome verdadeiro é Dhamodharan) está a trabalhar na próxima peça para uma exposição. O pasteleiro está a fazer uma réplica de 35 quilos de chocolate do Estádio Lusail, local do jogo final do Campeonato do Mundo da FIFA Qatar 2022. E não é tudo. Ele planeia fazer uma réplica de chocolate do logótipo do Qatar 2022.

A designer cerâmica Reema Abu Hassen abriu o primeiro atelier no bairro residncial The Pearl há cinco anos. Mas com o Campeonato do Mundo a chegar à cidade, ela decidiu abrir um segundo espaço.

"O plano é receber estes turistas que chegam à cidade para que possam experimentar este artesanato tradicional e também comprar objectos que foram feitos à mão em Doha especificamente para o período do Campeonato do Mundo", explica a designer cerâmica Reema Abu Hassen.

Ceramista Reema Abu Hassen Euronews

Abu Hassen diz que trabalhar com as mãos ajuda a relaxar. O que pode ajudar os adeptos de futebol mais tensos que queiram experimentar fazer alguma peça no atelier de cerâmica.

Embrace Doha é um espaço cultural independente que mostra o rico património do país a turistas e expatriados e ganhou uma energia renovada com o Qatar 2022.

"Para o Campeonato do Mundo, sabemos que a maioria das pessoas que vêm a Doha são loucas por futebol e são fãs do Campeonato do Mundo. É por isso que os queremos receber na nossa Casa Cultural. O que oferecemos é assistir ao jogo como uma experiência cultural. É como assistir ao jogo à maneira do Qatar. A nossa sugestão é que venham uma hora antes do jogo para experimentar a roupa, falarmos sobre a hospitalidade e experimentar a comida do Qatar, enquanto se vê o jogo," explica a diretora e funddora de Embrace Doha, Amal Al Shammari.

Para além do futebol, há muitas outras atividades em torno deste evento global.

