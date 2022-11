Crianças e doentes a bordo de navio humanitário desembarcam em Itália

Itália abriu uma exceção à lei e com ela as portas à entrada do "Humanity 1", o navio humanitário da associação alemã SOS Humanity, com 179 migrantes resgatados a bordo. O desembarque começou este domingo, no porto de Catania, na Sicília, mas apenas crianças e doentes tiveram autorização para pisar terra firme.

Após uma inspeção sanitária, dos 179 resgatados apenas 35 permaneceram a bordo.

Várias embarcações com um total de quase 1000 pessoas a bordo permanecem ao largo de Itália há mais de uma semana à espera de autorização para atracar.

No entanto, o governo italiano, que tomou posse no último mês, acusa as associações humanitárias de estarem a favorecer a migração ilegal e endureceu o braço de ferro fechando os portos aos migrantes em situação irregular.