Presidente dos Estados Unidos Marca presença no Camboja para reunião de líderes asiáticos

O Presidente dos EUA, Joe Biden, chegou ao Camboja neste sábado para uma reunião de líderes do sudeste asiático. Espera-se também que participe mais tarde na cimeira anual do Grupo das 20 maiores economias do mundo na Indonésia. Biden deixou Washington no final da quinta-feira para uma viagem de uma semana, com um bom resultado para o seu partido nas eleições intercalares.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, falou no sábado em Phnom Penh. Numa conferência de imprensa, discutiu o seu recente encontro bilateral com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que prometeu continuar a apoiar a Ucrânia durante a invasão russa.

Biden disse que pretende apelar ao líder da China, Xi Jinping, a discutir a questão nuclear em torno da Coreia do Norte, numa reunião cara a cara, na cimeira do G20 na próxima semana. O encontro entre as duas superpotências acontece depois de uma série de lançamentos de teste por parte da Coreia do Norte.