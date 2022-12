Aluimento de terras trágico no sul do Brasil

Mais um aluimento de terras trágico no Brasil.

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após um deslizamento de terra, que atingiu um troço de uma auto-estrada, no estado do Paraná, no sul do país.

Cerca de 20 carros e camiões foram varridos juntamente com a lama que, de acordo com as autoridades, se precipitou por uma encosta íngreme, na sequência de uma forte chuva.

O mau tempo e a localização remota estão a complicar o esforço das equipas de resgate.

Os bombeiros calculam que estão desaparecidas entre 30 e 50 pessoas, porque é difícil saber quantas pessoas viajavam em cada veículo arrastado pela lama.

Têm estado a ser utilizados drones com câmaras de deteção de calor, na esperança de encontrar sobreviventes.

Seis sobreviventes foram localizados, incluindo o presidente da câmara da cidade costeira de Guaratuba, a cidade mais próxima do local da tragédia.

"Foi horrível. A montanha acabou de cair em cima de nós. Arrastou cada último carro. Só estamos vivos pela graça de Deus", disse o autarca, Roberto Justus, num vídeo que circula nas redes sociais.

O Brasil é frequentemente atingido por deslizamentos de terra mortíferos.

Em fevereiro, mais de 200 pessoas perderam a vida numa série de deslizamentos de terras na pitoresca cidade turística de Petrópolis