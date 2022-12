Líder da oposição albanesa agredido durante protesto

O líder do Partido Democrático, formação da oposição de centro-direita albanesa, foi agredido durante uma manifestação antigovernamental em Tirana, por ocasião da cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais.

O ex-presidente e antigo primeiro-ministro Sali Berisha, de 78 anos, recebeu um murro na cara quando se dirigia acompanhado pelo ex-chefe de Estado Ilir Meta e por centenas de manifestantes em direção ao local da cimeira.

O atacante foi rapidamente controlado por guarda-costas do líder da oposição albanesa. Identificado como Gerti Shehu, de 31 anos, o agressor não explicou até ao momento as razões do ataque. Segundo as autoridades, trata-se de um indivíduo que já teve problemas com a justiça e que poderá sofrer de problemas psicológicos.