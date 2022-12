Inglaterra perde com França e é eliminada do Campeonato do Mundo

A França venceu a Inglaterra e garantiu um lugar nas meias-finais do campeonato do mundo de futebol. Aurélien Tchouaméni marcou para a França aos 17 minutos, e aos 54 Harry Kane marcou o penalti que garantiu o empate à Inglaterra. Também de penalti, Olivier Giroud fechou o marcador aos 78 minutos.

No próximo encontro, o franceses vão jogar com Marrocos, que este sábado derrotou Portugal. Youssef En-Nesyri foi o autor do único golo do encontro e fez dos "Leões do Atlas" a primeira equipa africana a chegar às meias-finais do principal torneio do futebol mundial.

A equipa marroquina voltou a impressionar pela solidez defensiva e o guarda-redes Bono voltou a estar em destaque. Sem surpresa, foi eleito o melhor jogador em campo.