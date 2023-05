Ouro para os irmãos Abe nos Mundiais do Qatar

De Euronews

Ele nos menos de 66 quilos, ela nos menos de 52, tanto Hifumi como Uta Abe garantiram um quarto título mundial aqui em Doha.

Ao segundo dia dos Mundiais de Judo em Doha, no Qatar, dois irmãos japoneses foram coroados.

-52 quiilos (femininos)

A atual campeã mundial e olímpica Uta Abe era a grande favorita e nas eliminatórias mostrou porquê. Fez alguns dos melhores lançamentos do torneio até agora e mostrou que está muito à frente das concorrentes.

Como adversária, na final, teve a jovem uzbeque Diyora Keldiyorova. A campeã do Grand Slam mostrou-se determinada. Ao longo do dia, nas várias eliminatórias, marcou vários ippons e waz-aris.

Na final, a uzbeque deu o tudo por tudo, mas Uta Abe manteve-se confiante face à adversária. A japonesa acabou por se sagrar tetracampeã mundial, um feito que poucos conseguiram.

A entrega das medalhas foi feita pelo Presidente do Comité Olímpico do Qatar, sheikh Joaan Al-Thani.

"Claro que estou muito feliz, porque sabia que podia ganhar, juntamente com o meu irmão, por isso foi um dia muito feliz", disse a campeã no final do combate.

-66 quilos (masculinos)

Abe esperou nervosamente o combate do irmão.Hifumi Abe é o atual campeão mundial e olímpico na sua categoria.Enfrentou na final Joshiro Maruyama, bicampeão mundial e última pessoa a vencê-lo.

Dois atletas que conhecem tão bem a técnica um do outro fizeram com que esta fosse uma final intensa, com mais de seis minutos de golden score. O combate foi muito equilibrado, mas no final foi Abe que garantiu o título mais uma vez.

O vice-presidente do Comité Olímpico do Qatar, Thani Al Kuwari, entregou as medalhas.

"Estou contente por ver que a minha irmã ganhou, porque assim fico inspirado para vencer. Habituei-me a ver a minha irmã ganhar antes de eu lutar! Pude sentir isso e lutei muito bem", disse Hifumi Abe.