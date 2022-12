António Guterres pediu uma investigação rápida aos acontecimentos que levaram à morte de um capacete azul irlandês no Líbano e que provocaram ainda três feridos, um dos quais em estado grave. Relatos não oficiais revelam que o veículo onde seguiam capotou quando tentava escapar a uma emboscada.

O Secretário-geral da ONU apresentou as condolências à família da vítima e sublinhou a necessidade de responsabilizar os autores.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano está no país desde 1978, ocupando a zona junto à fronteira com Israel para evitar confrontos entre os dois países, que tecnicamente ainda estão em guerra.