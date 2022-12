O dramático incêndio que matou dez pessoas, cinco delas crianças, na comuna de Vaulx-en-Velin, nos arredores da cidade francesa de Lyon, suscita preocupações enquanto se colocam questões.

A tragédia ocorreu na noite de quinta-feira. Há 24 feridos, quatro deles estavam em estado grave. Trinta e oito famílias, ou seja, uma centena de pessoas ficaram sem teto.

O ministro do Interior gaulês deslocou-se ao local onde tudo aconteceu. Gerald Darmanin agradecia aos bombeiros que chegaram 12 minutos depois do início do fogo, "às três da manhã e conseguiram salvar 15 pessoas", subindo pelo exterior porque não era "possível entrar". Agradecia-lhes por terem salvado "crianças e bebés", até ao 7º andar, _"_correndo riscos consideráveis para as suas vidas". O responsável governamental frisava que sem a "rapidez dos bombeiros e o seu heroísmo, teria havido um resultado ainda mais dramático".

As chamas deflagraram no rés-do-chão de um prédio que está em estado de degradação. As obras, para a sua reabilitação tinham sido aprovadas em janeiro mas ainda não tinham arrancado.

O Ministério Público, em Lyon, abriu uma investigação para determinar as causas do incêndio. Nenhuma hipótese, nem a possibilidade de origem criminosa, está descartada.