Incêndio em prédio de habitação em França faz pelo menos 10 mortos

Dez pessoas morreram, incluindo cinco crianças, num incêndio num prédio esta madrugada, nos arredores de Lyon, no leste de França, disseram as autoridades.

Catorze outras pessoas estão feridas, entre as quais dois bombeiros. Quatro dos feridos encontram-se em estado crítico.

O incêndio começou no rés-do-chão por volta das 3 horas da madrugada (hora local, menos uma hora em Lisboa) e espalhou-se rapidamente para os três andares superiores de um edifício de sete pisos na cidade de Vaulx-en-Velin.

Estão no local cerca de 170 bombeiros e, de acordo com o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, as condições de trabalho são "extremamente difíceis".

A causa do incêndio ainda não é conhecida e foi de imediato aberta uma investigação.

(em atualização)