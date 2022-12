Croácia e Marrocos querem sair do Qatar de cabeça erguida

Croácia e Marrocos procuram despedir-se de cabeça erguida do Campeonato do Mundo que termina este fim de semana no Qatar. Depois do balde de água fria que foi a eliminação nas meias-finais, as duas equipas irão discutir o terceiro lugar este sábado.

Croatas e marroquinos até já mediram forças neste mundial, um empate a zero na primeira jornada da fase de grupos que dificilmente ficou na memória e que estava longe de fazer adivinhar a brilhante campanha de ambas no Qatar.

No histórico dos confrontos, as duas seleções empataram ambos os desafios efetuados, o desempate está marcado para sábado no aperitivo para o jogo mais importante do futebol mundial, a final de domingo entre França e Argentina.