Defesa aérea da Ucrânia trava 60 mísseis russos

As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram que o seu sistema de defesa aérea intercetou cerca de seis dezenas de mísseis lançados esta sexta-feira pela Rússia. O ataque fez-se sentir em vários pontos do país e teve como principal alvo as infraestruturas de produção de energia.

A segunda maior cidade do país, Kharkiv, ficou sem eletricidade nem aquecimento e na região de Dnipro morreram duas pessoas.

Do lado dos russos, a agência de notícias TASS revela que os separatistas de Lugansk acusam a Ucrânia de atacar edifícios residenciais na localidade de Lantratovka, provocando oito mortes e perto de três dezenas de feridos.