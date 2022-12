Acordo histórico para tentar travar a destruição da biodiversidade e dos recursos indispensáveis da natureza no planeta.

Os mais de 190 países reunidos na Conferência das Nações unidas sobre a Biodiversidade, que está a decorrer em Montreal, no Canadá, chegaram a um acordo para proteger 30% do planeta até 2030 e para desbloquear 30 mil milhões de dólares de ajuda anual à conservação da biodiversidade por países em desenvolvimento.

Apenas a República Democrática do Congo se opôs.

"Demos juntos um passo histórico em frente", disse Steven Guilbeault, o Ministro do Ambiente do Canadá, o país anfitrião da cimeira.

A conferência, COP15, decorreu sob égide da China, que presidiu aos trabalhos e deu um contributo decisivo para que o mundo alcançasse este acordo.

O principal objetivo da Conferência era a adopção do quadro global de biodiversidade pós-2020.

O Projeto lançado em Julho de 2021, baseiava-se nas lições aprendidas com o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 e as suas Metas de Biodiversidade, onde se reonhecia que era necessária uma ação política urgente a nível global, regional e nacional para transformar os modelos económicos, sociais e financeiros de modo a que as tendências que exacerbaram a perda de biodiversidade se estabilizem até 2030 e permitam a recuperação dos ecossistemas naturais, com melhorias líquidas até 2050.

O ministro chinês da Ecologia e Ambiente, Huang Runqiu, que presidiu à conferência, disse que a China não pouparia esforços para alcançar o acordo.