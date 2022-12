De acordo com a ONU pelo menos 26 pessoas da comunidade Rohingyamorreram em condições horríveis numa viagem perigosa que levou dezenas de outros para a segurança na Indonésia.

Continuam a chegar, por mar, à província indonésia de Aceh grupos de Rohingya em condições de saúde muito débeis, desidratados e exaustos. Foi o segundo núcleo de pessoas a chegar nos últimos dias.

Na segunda-feira desembarcaram, 83 homens, 70 mulheres e 32 criança na praia de Ujong Pie em Muara Tiga. Chegaram num frágil barco de madeira, ao anoitecer, a esta aldeia costeira. O objetivo era evitar serem detectados pelos guardas costeiros antes de serem transferidos para barcos maiores.

À Associated Press, um dos refugiados dizia que deixaram um campo no Bangladesh no final de novembro e que estiveram à deriva, no Mar de Andaman, durante um mês. Pelo menos 20 pessoas terão morrido na viagem, com os seus corpos a serem atirados ao mar.

Um petroleiro vietnamita resgatou mais de 150 pessoas que seguiam num barco ao largo do Myanmar, a 08 de dezembro. Acabou por rebocá-lo para terra depois de fornecer comida e água.

A 18 de dzembro, uma outra embarcação com 104 pessoas foi recuperada pela marinha do Sri Lanka. Há informações de que um terceiro poderá ter-se afundado. Terá havido um pedido de "SOS" que não foi atendido porque o navio que recebeu o alerta já estava lotado e tinha problemas de motor.

Na passada sexta-feira, o ACNUR, Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, exortava os países a resgatarem os refugiados, dizendo que os relatos indicam que eles estavam numa situação grave em termos de falta de água e comida.